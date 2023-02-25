ЕС ввел санкции против ряда иранских организаций
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Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда иранских организаций.

Как сообщает Day.Az, соответствующая информация была опубликована в "Официальной газете" Евросоюза.

Европейский Союз ввел санкции в отношении ВВС КСИР, Организации Джихада КСИР, компании "Ouc Avia", компании "Paravar Pars", авиационной промышленности Ирана Qods и Шахед за военную поддержку России.