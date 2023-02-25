https://news.day.az/world/1541524.html ЕС ввел санкции против ряда иранских организаций
ЕС ввел санкции против ряда иранских организаций
Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда иранских организаций.
Как сообщает Day.Az, соответствующая информация была опубликована в "Официальной газете" Евросоюза.
Европейский Союз ввел санкции в отношении ВВС КСИР, Организации Джихада КСИР, компании "Ouc Avia", компании "Paravar Pars", авиационной промышленности Ирана Qods и Шахед за военную поддержку России.
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