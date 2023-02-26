НАТО оснастит боевые корабли новейшими гидроакустическими системами и подводной связью

Европейские кораблестроители будут устанавливать на корабли НАТО новейшие гидроакустические системы BlackFish HMS и системы подводной связи WhitePointer UC.

Об этом сообщает Naval News со ссылкой на данные контракта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, BlackFish HMS - среднечастотная система, предназначенная для самозащиты средних и крупных надводных кораблей, участвующих как в прибрежных, так и в глубоководных противолодочных операциях.

BlackFish способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать подводные объекты, используя машинное обучение, ей можно оснастить не только подводные и надводные корабли, но и донные мины и торпеды.

Система подводной связи WhitePointer способна передавать голос и данные между надводными судами и водолазами, подводными лодками и подводными платформами в любых комбинациях.

Система включает в себя синтезированный приемопередатчик высокой мощности, поддерживает подводные сети связи с несколькими пользователями, который можно запрограммировать на использование до 30 различных частот. Причем передавать данные можно на одной частоте, а принимать - на другой.