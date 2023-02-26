https://news.day.az/world/1541538.html На юге Турции произошло землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в южной части Турции на границе с Сирией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, в котором проживают около 210 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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