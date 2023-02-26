Кубинские законодатели выступили против американской военной базы в Гуантанамо

Кубинские законодатели выступили против присутствия на острове иностранных военных баз и провозгласили 23 февраля Днем действий против анклавов США и НАТО. Об этом сообщает Nation News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента кубинского Института дружбы народов (ICAP) Аны Терезы Наполес Дисотуар, выступившей в Гуантанамо, дата 23 февраля совпадает со 120-летием подписания соглашения с США о размещении на острове военно-морской базы.

Она отметила, что военные учения американцев влияют на людей, живущих в непосредственной близости от военно-морской базы, они "не могут наслаждаться пляжами, расположенными в заливе Гуантанамо", а также ловить рыбу.

Наполес Дисотуар также отметила, что этой ICAP присоединяется к призыву Всемирного Совета Мира выразить решительное международное неприятие военных баз на чужой территории.