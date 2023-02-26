Вопрос ядерного оружия разрастается с пугающей скоростью

Соединенные Штаты не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью телекомпании СBS, выдержки из которого были опубликованы в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исходя из имеющихся у нас данных, мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания [ядерного] оружия, которую, как мы считаем, они остановили в конце 2003 года", - сказал он.

"Однако другие аспекты этой проблемы, я думаю, разрастаются с пугающей скоростью", - отметил при этом Бернс, говоря о программе обогащения урана и ракетной программе. "Они продвинулись очень далеко - до той точки, когда достаточно несколько недель, чтобы они достигли уровня обогащения до 90%, если они решат пересечь эту черту. Что касается их ракетных систем, их возможностей доставки ядерного оружия, когда они его создадут, то все это также продвигается", - сказал глава американского ведомства.