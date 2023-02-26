Массовые беспорядки в Колумбии

В Колумбии протесты против реформ переросли в массовые беспорядки, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Митингующие бросают в полицию коктейли Молотова и дымовые шашки. Колумбийцы требуют роспуска отряда по борьбе с беспорядками.

Акция началась из-за того, что людям не нравятся реформы, которые предлагает правительство, в том числе реформа здравоохранения.

Ранее в Иерусалиме прошли массовые митинги против проекта судебной реформы.

Протестующие собрались около здания израильского Кнессета (парламент страны), где запланировано начало парламентских дебатов по первой части судебной реформы. В полиции Израиля оценили число участников акции в 20 тысяч человек. Отмечалось, что многие протестующие прибыли на демонстрации из Тель-Авива и центра страны, забиты поезда, едущие в Иерусалим.

Оппозиционеры пытались помешать некоторым депутатам из рядов правящей коалиции покинуть свои дома, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал "не соответствующим духу демократии".