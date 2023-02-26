https://news.day.az/world/1541557.html На Кубе площадь пораженных пожаром лесов увеличилась
На Кубе площадь пораженных пожаром лесов увеличилась
Площадь территории, пройденной лесным пожаром в муниципалитете Пинарес-де-Майяри в провинции Ольгин на востоке Кубы, увеличилась до 1,2 тыс. га, информировало в субботу агентство Prensa Latina, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что от вспыхнувшего 18 февраля пожара пострадали 600 га лесов. В тушении задействованы около 1 000 пожарных, но работу затрудняют сильный ветер и засушливая погода. О пострадавших и жертвах не сообщается, около 600 жителей близлежащих районов были эвакуированы.
Огонь приблизился к национальному парку "Менсура-Пилото", площадь которого составляет около 8 480 га.
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