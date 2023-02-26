В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Папуа - Новой Гвинее.

Как сообщает Day.Az, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

Эпицентр находился в 29 километрах к северо-востоку от Кандриана. В городе проживает порядка тысячи человек.

Информации о разрушениях и пострадавшихпока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.