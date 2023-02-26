https://news.day.az/world/1541562.html В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Папуа - Новой Гвинее.
Как сообщает Day.Az, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.
Эпицентр находился в 29 километрах к северо-востоку от Кандриана. В городе проживает порядка тысячи человек.
Информации о разрушениях и пострадавшихпока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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