Атомная подводная лодка США прибыла в порт южнокорейского города

Американская атомная подводная лодка "Спрингфилд" прибыла в порт южнокорейского города Пусан.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил Тихоокеанский флот США в Facebook.

Отмечается, что это запланированный визит. Как указали военнослужащие, "Спрингфилд" базируется на острове Гуам и "задействован в зоне ответственности Седьмого флота США"

Южнокорейская пресса интерпретирует визит как демонстрацию силы и предупреждение КНДР воздерживаться от провокаций.

При этом подчеркивается, что прибытие подобных подводных лодок редко разглашается.

Несколько дней назад сообщалось, что США могут направить на учения с Южной Кореей атомный авианосец.