https://news.day.az/world/1541563.html Атомная подводная лодка США прибыла в порт южнокорейского города
Атомная подводная лодка США прибыла в порт южнокорейского города
Американская атомная подводная лодка "Спрингфилд" прибыла в порт южнокорейского города Пусан.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил Тихоокеанский флот США в Facebook.
Отмечается, что это запланированный визит. Как указали военнослужащие, "Спрингфилд" базируется на острове Гуам и "задействован в зоне ответственности Седьмого флота США"
Южнокорейская пресса интерпретирует визит как демонстрацию силы и предупреждение КНДР воздерживаться от провокаций.
При этом подчеркивается, что прибытие подобных подводных лодок редко разглашается.
Несколько дней назад сообщалось, что США могут направить на учения с Южной Кореей атомный авианосец.
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