https://news.day.az/world/1541572.html Страны ЕС направили в Сирию 120 тонн гуманитарной помощи
Страны ЕС направили в Сирию 120 тонн гуманитарной помощи
Страны ЕС направили в Сирию 120 тонн гуманитарной помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, самолет с гуманитарным грузом из стран ЕС приземлился 26 февраля в аэропорту Дамаска. Он доставил 120 тонн продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости для пострадавших от землетрясения. Это третий по счету самолет, направленный в Дамаск европейскими государствами.
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