Страны ЕС направили в Сирию 120 тонн гуманитарной помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, самолет с гуманитарным грузом из стран ЕС приземлился 26 февраля в аэропорту Дамаска. Он доставил 120 тонн продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости для пострадавших от землетрясения. Это третий по счету самолет, направленный в Дамаск европейскими государствами.