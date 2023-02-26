https://news.day.az/world/1541577.html Взрыв на пакистанском рынке
Взрыв на пакистанском рынке
По меньшей мере четыре человека погибли во время взрыва, который произошел утром 26 февраля на рынке в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как уточнили в полиции, на месте взрыва, предварительно, сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в мотоцикле.
В настоящий момент выясняется, есть ли еще погибшие и пострадавшие в результате взрыва.
Нет данных, кто может быть причастен к данному взрыву, начата проверка. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, район ЧП оцеплен.
Чиновникам поручили предоставить медицинскую помощь раненым людям и помочь семьям жертв.
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