https://news.day.az/world/1541578.html Турция расширяет масштаб расследования в связи с обрушением зданий после землетрясения
Турция расширяет масштаб расследования в связи с обрушением зданий после землетрясения
В Турции арестованы 184 человека, подозреваемых в причастности к обрушению зданий в результате землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 44 128 человек. Более 160 000 зданий с 520 000 квартир рухнули или серьезно пострадали в Турции в результате трагедии, отмечает агентство.
Среди арестованных - 79 строительных подрядчиков, 74 человека, которые несут юридическую ответственность за здания, 13 владельцев недвижимости и 18 человек, которые производили перепланировку зданий.
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