Турция расширяет масштаб расследования в связи с обрушением зданий после землетрясения

В Турции арестованы 184 человека, подозреваемых в причастности к обрушению зданий в результате землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 44 128 человек. Более 160 000 зданий с 520 000 квартир рухнули или серьезно пострадали в Турции в результате трагедии, отмечает агентство.

Среди арестованных - 79 строительных подрядчиков, 74 человека, которые несут юридическую ответственность за здания, 13 владельцев недвижимости и 18 человек, которые производили перепланировку зданий.