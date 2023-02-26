https://news.day.az/world/1541583.html Семь грузовиков столкнулись под Елабугой - есть пострадавшие - ВИДЕО
Семь грузовиков столкнулись под Елабугой - есть пострадавшие - ВИДЕО
Три человека пострадали при столкновении семи грузовиков в Елабужском районе Татарстана. Массовое ДТП произошло вечером 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на 1014-м километре трассы М7. По предварительной информации, сначала на проезжей части опрокинулся бензовоз. Затем в него врезались остальные машины. Они ехали в попутном направлении.
"Три человека получили травмы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Кадры с места ДТП распространилось в социальных сетях.
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