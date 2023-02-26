В горах Кубани и Адыгеи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили спасатели из-за лавиноопасности в горах Краснодарского края и Республики Адыгея на высоте более 2 тыс. м, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", на период с 18:00 26 февраля до 18:00 (19:00 GMT) 28 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 000 м - лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

В пятницу в ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря до 26 февраля.