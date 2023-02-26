На юге Италии погибли мигранты

Не менее 34 мигрантов погибли при кораблекрушении, произошедшем в воскресенье утром у южных берегов Италии. Как сообщает газета La Repubblica, среди обнаруженных на пляже в районе Кротоне тел есть тело одного новорожденного.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по меньшей мере 50 человек спасены службой береговой охраны, ведется поиск пропавших без вести. Предположительно, в лодке находились 100 человек - выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Их лодка в неблагоприятных погодных условиях налетела на прибрежные рифы и разломилась, уточняет издание.