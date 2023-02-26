https://news.day.az/world/1541636.html Индия обогнала Китай по численности населения
Индия обогнала Китай по численности населения
Население Индии в 2022 году составило 1,417 млрд человек, передает Day.Az, со ссылкой на Телеграм канал.
Это уже на 5 млн больше, чем население Китая. Численность населения Китая в 2022 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек и составила 1411,75 млн человек.
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