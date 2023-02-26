В Калифорнии без электричества остались 126 тыс. человек

Сильный шторм с мокрым снегом и сильным ветром обрушились на штат Калифорния. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает ABC News.

Более 126 тыс. человек остаются без электричества. Всего предупреждение о сложных погодных условиях получили более 30 млн американцев.

В районе Лос-Анджелеса были зафиксированы рекордные осадки - более 11,6 см осадков - и сильный ветер- до 11 км/ч.

Из-за непогоды на дорогах образуются пробки, в аэропортах отменены или отложены десятки рейсов.