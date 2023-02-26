Продовольственное снабжение армии Пакистана ухудшилось

Пакистанская армия сталкивается с нехваткой продовольствия из-за перебоев с поставками, вызванных тяжелым экономическим кризисом в стране. Об этом в воскресенье сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, командование ВС Пакистана не в состоянии обеспечить военнослужащих двухразовым питанием в день из-за роста цен на продовольственные товары, сокращения средств на их закупку для армии, хронических перебоев с поставками продовольствия в условиях скачков инфляции и ухудшения кризиса пакистанской экономики.

Армейское командование обратилось с рапортом о нехватке продовольствия в частях в канцелярию генерал-квартирмейстера ВС Пакистана. В рапорте подчеркивалось, что дальнейшее сокращение обеспечения армии продовольственным и другим снабжением может приостановить выполнение ее операций в приграничных районах против боевиков радикальной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана",ТТП, связано с запрещенным в РФ движением "Талибан").

Ухудшившаяся ситуация с продовольственным снабжением рассматривалась на совещании главкома пакистанской армии генерала Сайеда Асима Мунира с начальником штаба материально-технического обеспечения и генеральным директором армейских военных операций.