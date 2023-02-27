На севере Сомали ополченцы установили контроль над городом Лас-Анод

Отряды ополчения захватили на севере Сомали административный центр региона Соль (Сул) город Лас-Анод, расположенный на территории штата Сомалиленд. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Somali Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ополченцы вошли в Лас-Анод на следующий день после того, как установили контроль над крупнейшей армейской базой правительственных сил Сомалиленда в регионе Соль - Тукарак, отмечает портал. В свою очередь радиостанция Dalsan передает, что ополченцы полностью контролируют регион Соль, находящийся на юго-востоке Сомалиленда и граничащий на востоке со штатом Пунтленд.

Ополченцы региона Соль выступают за выход из состава штата Сомалиленд и образование собственной автономии. В начале прошлого века регион Соль входил в Государство дервишей, которое объединяло кланы, боровшиеся на Африканском Роге против европейских колонизаторов. После более двух десятилетий противостояния британским силам оно потеряло свою независимость в 1920 году.

В декабре в городе Лас-Анод, численность которого достигает 100 тыс. человек, начались крупные беспорядки в связи с убийством популярного местного политика Абдифатаха Абдулли Хадрави. Они продолжались до середины февраля, когда власти Сомалиленда вывели из города армейские части и объявили режим прекращения огня. В ходе столкновений жителей города с силовиками в текущем месяце в Лас-Аноде погибли более 100 человек.