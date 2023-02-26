Супруга Карла III после его коронации получит новый титул

После коронации Карла III его супруга Камилла получит новый титул.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Ранее всех супругов действующих королев и королей называли консортами. Теперь ситуация изменится. После коронации Карла III, которая состоится в мае 2023, его жена Камилла получит упрощенный статус - королева.

В Букингемском дворце уверены, что титул королевы-консорта громоздкий. К тому же во многих случаях его ранее не использовали. Например, муж Елизаветы II Филипп официально был принцем-консортом, но фактически так его не называли. Жена короля Георга V тоже была королевой-консортом, но звалась королевой Елизаветой.