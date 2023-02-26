Грядущая реформа европейского энергорынка будет носить «деликатный» характер

Спустя год после начала обострения энергетического кризиса в Европе местные власти завершили подготовительный этап и в скором времени должны будут представить официальный план по реформированию континентального энергорынка. Однако чиновники из Евросоюза (ЕС) вряд ли решатся на кардинальные изменения, реформа будет носить скорее "деликатный" характер, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Учитывая ограниченное пространство для маневра регулирующих органов ЕС, реформа, скорее всего, будет сосредоточена на инструментах, которые помогут региону воспользоваться преимуществами более дешевых возобновляемых источников энергии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, таких как расширение контрактов с фиксированной ценой", - говорится в материале.

Данная мера также будет способствовать ускорению более широкого внедрения возобновляемых источников энергии. Кроме того, реформа поможет защитить местные домохозяйства и промышленные предприятия от сильных колебаний цен на электричество и другие ресурсы, пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Приоритетом будет лучшая защита потребителей от волатильности цен и предоставление им возможности получать больше выгод от роста и низких эксплуатационных затрат на возобновляемые источники энергии", - заключила она.