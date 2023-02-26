В Сомали потерпел крушение вертолет со спецназовцами

По меньшей мере четыре бойца спецназа Сомали погибли при падении вертолета на юге страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье сомалийский новостной портал Somali Guardian.

Крушение вертолета произошло 25 февраля вблизи базы ВВС Сомали Балидогл, где также размещены беспилотники США, отмечает он. Между тем СМИ региона Нижняя Шабелле, где произошла авария, передают о восьми погибших. Причины ЧП расследуются.