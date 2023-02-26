В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В РГП "Казгидромет" опубликовали штормовое предупреждение на 27 февраля по Казахстану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Zakon.kz, по прогнозам синоптиков, в северных регионах республики ожидается низовая метель.

"Большая часть РК находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов в западной половине республики ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на крайнем севере страны снег с низовой метелью. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра", - говорится в сообщении.