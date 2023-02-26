Массовые аресты в Турции

В Турции арестовали 188 человек, которые несут ответственность за обрушения жилых зданий в результате землетрясений, произошедших в стране шестого февраля, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.