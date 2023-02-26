https://news.day.az/world/1541721.html Охрана грубо обошлась с мужчиной, пытающийся задать вопрос Макрону - ВИДЕО
Охрана грубо обошлась с мужчиной, пытающийся задать вопрос Макрону - ВИДЕО
Неизвестный в толпе хотел задать вопрос президенту Франции Эммануэлю Макрону. Однако охрана Макрона сработала очень грубо и непрофессионально.
Представляем вашему вниманию кадры грубого обращения охраны с мужчиной:
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