Охрана грубо обошлась с мужчиной, пытающийся задать вопрос Макрону
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Неизвестный в толпе хотел задать вопрос президенту Франции Эммануэлю Макрону. Однако охрана Макрона сработала очень грубо и непрофессионально. 

Представляем вашему вниманию кадры грубого обращения охраны с мужчиной: