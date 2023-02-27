На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн

Жандармы обнаружили на пляже города Ревиль в Нормандии тонну кокаина стоимостью на €60 млн.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Paris-Normandie.

По информации издания, наркотики были расфасованы в 40 мешков. По одной из версий, их могли выбросить контрабандисты во время досмотра судна береговой охраной.

Сейчас вещество взвешивают и проводят анализ.