https://news.day.az/world/1541726.html На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн
На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн
Жандармы обнаружили на пляже города Ревиль в Нормандии тонну кокаина стоимостью на €60 млн.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Paris-Normandie.
По информации издания, наркотики были расфасованы в 40 мешков. По одной из версий, их могли выбросить контрабандисты во время досмотра судна береговой охраной.
Сейчас вещество взвешивают и проводят анализ.
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