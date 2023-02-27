Массовое ДТП в России

Массовое ДТП произошло в полдень на трассе М-11 в Новгородской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, там столкнулись более 20 автомобилей.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб один ребенок, еще 11 человек пострадали.

В связи с массовой аварией трассу перекрыли. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.