https://news.day.az/world/1541731.html Массовое ДТП в России - ВИДЕО
Массовое ДТП в России - ВИДЕО
Массовое ДТП произошло в полдень на трассе М-11 в Новгородской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, там столкнулись более 20 автомобилей.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб один ребенок, еще 11 человек пострадали.
В связи с массовой аварией трассу перекрыли. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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