Число жертв кораблекрушения в Италии увеличилось до 60

У южных берегов Италии потерпело крушение судно с мигрантами. Всё произошло в районе города Кротоне. Переполненная деревянная лодка разбилась о рифы во время шторма.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на её борту было около 200 пассажиров, из них почти 60 погибли, в том числе новорождённый ребёнок. Ещё 80 спасли. Сейчас итальянская береговая охрана продолжает искать пропавших без вести, но шансов найти людей живыми в холодной воде практически нет.

Лодка направлялась из Турции. Все погибшие - это беженцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Организатор нелегальной перевозки уже задержан полицией.