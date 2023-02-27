https://news.day.az/world/1541733.html Число жертв кораблекрушения в Италии увеличилось до 60 - ВИДЕО
Число жертв кораблекрушения в Италии увеличилось до 60 - ВИДЕО
У южных берегов Италии потерпело крушение судно с мигрантами. Всё произошло в районе города Кротоне. Переполненная деревянная лодка разбилась о рифы во время шторма.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на её борту было около 200 пассажиров, из них почти 60 погибли, в том числе новорождённый ребёнок. Ещё 80 спасли. Сейчас итальянская береговая охрана продолжает искать пропавших без вести, но шансов найти людей живыми в холодной воде практически нет.
Лодка направлялась из Турции. Все погибшие - это беженцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Организатор нелегальной перевозки уже задержан полицией.
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