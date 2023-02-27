https://news.day.az/world/1541736.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 единиц произошло в районе Гельбашитурецкого города Малатьи.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Эпицентр землетрясения находился на глубине 8,51 км. Природное явление было зафиксировано в 06:51 по бакинскому времени.
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