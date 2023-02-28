Основательницу детского театра из Петербурга унесло в море в Грузии

Петербурженку Ирину Слюсарь четвертый день ищут в грузинском городе Кобулети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, женщина бросилась в море, чтобы спасти собаку, и не вернулась на берег.

Как сообщает "78", 23 февраля Слюсарь гуляла по пляжу вместе с подругой и собакой. В один момент животное накрыло волной и унесло в море. Девушки бросились его спасать.

До берега смогла добраться только одна из девушек. Сейчас она находится в больнице.

Грузинское МВД продолжает поисковую операцию.

Отмечается, что Ирина Слюсарь - одна из основательниц известного в Санкт-Петербурге частного детского театра "Лось и светлячок".