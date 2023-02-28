https://news.day.az/world/1541737.html Основательницу детского театра из Петербурга унесло в море в Грузии - ВИДЕО
Основательницу детского театра из Петербурга унесло в море в Грузии - ВИДЕО
Петербурженку Ирину Слюсарь четвертый день ищут в грузинском городе Кобулети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, женщина бросилась в море, чтобы спасти собаку, и не вернулась на берег.
Как сообщает "78", 23 февраля Слюсарь гуляла по пляжу вместе с подругой и собакой. В один момент животное накрыло волной и унесло в море. Девушки бросились его спасать.
До берега смогла добраться только одна из девушек. Сейчас она находится в больнице.
Грузинское МВД продолжает поисковую операцию.
Отмечается, что Ирина Слюсарь - одна из основательниц известного в Санкт-Петербурге частного детского театра "Лось и светлячок".
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