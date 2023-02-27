Сноубордист погиб после схода лавины в России

Сноубордист из Воронежа погиб после схода лавины на горе Чегет в Приэльбрусье.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, семь туристов выехали за пределы разрушенной трассы и направились к скалам, но после того как они приступили к спуску, сошла лавина.

Один из них - 43-летний мужчина, он скончался на месте. Его тело обнаружили спасатели.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые проводят спасательную операцию.

Следователи сейчас выясняют все подробности произошедшего.