https://news.day.az/world/1541741.html Сноубордист погиб после схода лавины в России - ВИДЕО
Сноубордист погиб после схода лавины в России - ВИДЕО
Сноубордист из Воронежа погиб после схода лавины на горе Чегет в Приэльбрусье.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, семь туристов выехали за пределы разрушенной трассы и направились к скалам, но после того как они приступили к спуску, сошла лавина.
Один из них - 43-летний мужчина, он скончался на месте. Его тело обнаружили спасатели.
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые проводят спасательную операцию.
Следователи сейчас выясняют все подробности произошедшего.
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