https://news.day.az/world/1541747.html Еще 50 сотрудников Twitter были уволены за прошедшие сутки - ВИДЕО
Еще 50 сотрудников Twitter были уволены за прошедшие сутки - ВИДЕО
Всего за одни сутки 25 февраля Twitter уволил 50 сотрудников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, о нетривиальных кадровых решениях сообщили СМИ. Увольнения - уже восьмая волна сокращений в Twitter с октября 2022 года. По мнению экспертов, Маск компенсирует падение выручки после покупки соцсети. По данным СМИ, новый владелец Twitter уже уволил до 70% персонала.
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