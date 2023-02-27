Еще 50 сотрудников Twitter были уволены за прошедшие сутки

Всего за одни сутки 25 февраля Twitter уволил 50 сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, о нетривиальных кадровых решениях сообщили СМИ. Увольнения - уже восьмая волна сокращений в Twitter с октября 2022 года. По мнению экспертов, Маск компенсирует падение выручки после покупки соцсети. По данным СМИ, новый владелец Twitter уже уволил до 70% персонала.