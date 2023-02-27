Карл III решил нарушить вековую традицию на церемонии коронации

Британский король Карл III и его супруга Камилла отказались задействовать знаменитую 260-летнюю карету Gold State для поездки на церемонию коронации, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Традиционно она использовалась для коронации нового монарха, доставляя его из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство.

Сообщается, что было выбрано другое транспортное средство. По данным издания, карета Gold State отвезет короля и его супругу обратно во дворец.

Елизавета II использовала Gold State для поездки на коронацию 1953 года. Но позже, в 2018 году, она призналась, что поездка была "ужасной", поскольку в карете 1762 года плохая подвеска - тряска на дороге очень ощутимая.