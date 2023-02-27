https://news.day.az/world/1541817.html Предотвращена попытка незаконного ввоза бриллиантов из Турции в Армению
Предотвращена попытка незаконного ввоза бриллиантов из Турции в Армению
Пассажир рейса Стамбул-Ереван пытался незаконно ввезти бриллианты в Армению.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Комитет госдоходов Армении.
По информации, во время проверки у пассажира было обнаружено 43 грамма камней, подобных алмазам.
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