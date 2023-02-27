Предотвращена попытка незаконного ввоза бриллиантов из Турции в Армению

Пассажир рейса Стамбул-Ереван пытался незаконно ввезти бриллианты в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Комитет госдоходов Армении.

По информации, во время проверки у пассажира было обнаружено 43 грамма камней, подобных алмазам.