В Турции произошло еще одно землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Было отмечено, что землетрясение произошло на глубине около 6,97 километра.

В результате землетрясения есть разрушения. В настоящее время на территории работают поисково-спасательные группы.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.