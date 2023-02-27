В Сирии подорвалась мина

Взрыв произошел в районе города Саламия (182 км от Дамаска) в сирийской провинции Хама. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, автомобиль, в котором находились несколько человек, подорвался на мине, заложенной действовавшими в провинции боевиками террористической группировки "Исламское государство". В результате взрыва девять человек погибли, еще двое получили ранения.

Террористы ИГ умышленно минировали находившиеся под их контролем районы Сирии, чтобы причинить вред военнослужащим сирийских правительственных сил и местному населению. Сирийские военные продолжают усилия по разминированию освобожденных от боевиков территорий.