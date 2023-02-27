Pfizer может приобрести компанию Seagen за $30 млрд

Американская фармацевтическая компания Pfizer ведет переговоры о приобретении фирмы Seagen, специализирующейся на разработке инновационных методов лечения онкологических заболеваний. Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, рыночная стоимость Seagen оценивается примерно в $30 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников издания, переговоры находятся на начальной стадии. Как поясняет газета, для успешной реализации сделки сторонам придется преодолеть ряд препятствий, в том числе пройти антимонопольную проверку предварительных условий соглашения.

Покупка Seagen поможет Pfizer расширить ассортимент препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний, уточняет издание. По его данным, в 2022 году Seagen вела переговоры с фармацевтической компанией Merck по аналогичному вопросу, однако сторонам не удалось договориться.

Pfizer является одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Она заработала около $22,7 млрд только от продаж своих вакцин от коронавируса и других препаратов, передает газета.