Трампу предрекли победу на новых праймериз республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп стал лидером по поддержке среди республиканцев перед выборами главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные опроса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеканал предрек Трампу победу на новых праймериз республиканцев.

"Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43 процентами, за ним (губернатор Флориды) Рон Десантис с 28 процентами", - говорится в материале. Третью и четвертую строчки рейтинга заняли экс-постпред при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент США Майк Пенс, набравшие по 7 процентов.

Также отмечается, что 84 процента демократов, голосующих на праймериз, одобряют работу нынешнего главы США Джо Байдена. В то же время лишь 37 процентов из них хотят, чтобы Байден стал кандидатом от партии на новых выборах.