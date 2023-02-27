В Польше заявили о крахе рынка яблок

Президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский заявил, что новые рынки сбыта яблок не покрывают потери, которые несет страна на фоне запрета экспорта в Россию. Его слова приводит Interia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малишевский заявил о крахе рынка яблок из-за антироссийских санкций - в частности, из-за запрета эмбарго на торговлю со страной, которая долгое время приобретала большие объемы этих фруктов. Он подчеркнул, что соглашения с Москвой были шансом, на котором держался весь сектор.

По словам эксперта, новые направления для экспорта, например, Египет, только частично заменили российский рынок. При этом экономические трудности в странах-партнерах замедляют торговлю.

"Почти на всех популярных рынках яблок мы входим в тройку лучших поставщиков. Однако этого все еще недостаточно, чтобы заменить потерянный в результате эмбарго российский рынок", - подчеркнул он.

При текущих обстоятельствах Союз садоводов Польши потребовал ввести чрезвычайные механизмы государственной помощи. По словам Малишевского, из-за проблем некоторые садоводы выкорчевывают молодые деревья.

"И удивляться здесь нечему. Есть определенный предел прочности, в том числе и экономической. Без прибыли долго не протянешь", - заключил глава ассоциации.