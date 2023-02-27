В Турции в зоне землетрясения будет построено 309 тысяч квартир.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не допустим при восстановлении старых населенных пунктов, близких к линии разлома, строительства многоэтажных домов", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.