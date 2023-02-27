Число раненых в результате землетрясения в Турции превысило 115 тысяч.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"К сожалению, из-за разрушительного воздействия подземных толчков, неблагоприятных погодных условий и трудностей, связанных с поврежденной инфраструктурой, в Адыямане мы не смогли первые несколько дней организовать поисково-спасательную деятельность на должном уровне. В результате землетрясения более 115 тысяч человек получили ранения и были спасены из-под завалов", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.