Главы МИД Турции и Египта занимаются подготовкой встречи президентов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможности личных переговоров президентов Турции и Египта Реджепа Тайипа Эрдогана и Абдель Фаттаха ас-Сиси после подготовки такой встречи главами МИД двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам надо работать над развитием отношений в различных областях. Сегодня на переговорах мы обсуждали, над какими темами еще предстоит работать. Недостаточно встречаться ради только фотографий. После наших переговоров могут встретиться и наши президенты в Турции или в Египте. Это задача МИД подготовить такую встречу, и мы будем этим заниматься", - сказал Чавушоглу в понедельник в городе Мерсин на пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Трансляцию вело Anadolu Agency.

Чавушоглу напомнил, что в 2022 году у президентов уже была короткая беседа. 19 ноября ас-Сиси и Эрдоган на церемонии, посвященной началу чемпионата мира по футболу в Катаре, провели свою первую встречу после долгого периода охлаждения в отношениях двух стран. "Когда наши президенты встретились, то договорились в дальнейшем улучшать отношения во всех областях. И на самом деле двусторонняя торговля и экономическое сотрудничество продолжались даже в период не очень хороших межгосударственных отношений", - отметил турецкий министр.

Чавушоглу также напомнил, что на той встрече лидеры договорились сначала добиться переговоров глав МИД, для чего заместители министров провели работу. Переговоры с Шукри, по словам Чавушоглу, продолжатся, поскольку такие контакты "приносят пользу".

Отношения между Турцией и Египтом ухудшились в 2013 году после низложения военными ставленника исламистов Мухаммеда Мурси, вслед за чем стороны отозвали своих послов. Эрдоган ранее неоднократно называл ас-Сиси "тираном", в Анкаре характеризуют июльские события 2013 года не иначе, как "военный переворот". В марте 2021 года Чавушоглу заявил о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне. Признав, что их налаживание в полном объеме потребует времени, глава МИД указал на поддержание связей между разведками и на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.