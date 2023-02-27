Пропавшего IT-миллиардера из Китая нашли

Глава одного из крупнейших инвестиционных банков Китая China Renaissance Holdings (CRH) Бао Фань помогает властям КНР в расследовании, детали которого нельзя разглашать публично. Такое заявление сделал представитель CRH в комментарии агентству Bloomberg, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это первая общедоступная информация о местонахождении IT-миллиардера из Китая с момента его исчезновения чуть более недели назад.

"Господин Бао в настоящее время сотрудничает в расследовании, проводимом властями Китайской Народной Республики. CRH будет сотрудничать и помогать по любому законному запросу от представителей китайских властей, если и когда они будут сделаны", - говорится в сообщении.

По данным агентства, внезапное исчезновение Бао Фаня обеспокоило китайскую бизнес-элиту и породило спекуляции о том, что финансовая отрасль страны столкнется с повышенным вниманием со стороны Пекина.

Будучи главой ведущего китайского инвестиционного банка, специализирующегося на IT, Бао Фань имеет широкие связи в различных секторах бизнеса и был финансистом некоторых крупнейших компаний Китая.