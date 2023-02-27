https://news.day.az/world/1541960.html В Алматы грузовик провалился в дыру на дороге - ВИДЕО
В Алматы грузовик провалился в дыру на дороге - ВИДЕО
В казахстанском городе Алматы провалился участок дорожного полотна, а с ним и грузовик. Об этом сообщает локальный информационно-аналитический портал Orda в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению специалистов, это произошло из-за скопления осадков и обильного таяния снега, которое вымыло грунт вследствие чего образовалась яма.
В материале говорится, что претензия о провале дорожного участка уже направлена подрядчику организации.
Согласно информации портала, инцидент случился на улице Топчиева.
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