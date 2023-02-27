Великобритания и ЕС достигли новой сделки по Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали вопрос об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного ранее в рамках сделки по Brexit. Об этом сообщили в понедельник вещательная корпорация Би-би-си и телеканал Sky News, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в понедельник в Лондон прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в настоящий момент проводит встречу с главой правительства Великобритании Риши Сунаком. Совместная пресс-конференция с участием двух лидеров, в ходе которой должны быть оглашены детали сделки, ожидается в течение ближайшего часа. В 18:30 по местному времени (22:30 по бакинскому времени) Сунак должен будет выступить перед членами Палаты общин британского парламента, которым предстоит обсудить и одобрить соглашение.

Сделка должна стать результатом четырехмесячных переговоров между ЕС и правительством Сунака, который занял менее конфронтационную позицию в отношении Брюсселя, чем его предшественники Борис Джонсон и Лиз Трасс. Основной целью сторон было решение проблем таможенного контроля в Северной Ирландии, которые спровоцировали рост напряженности в регионе.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией ради сохранения Белфастского соглашения, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения и сделало невозможным формирование регионального правительства по итогам прошлогодних выборов после демарша со стороны проигравшей Демократической юнионистской партии (ДЮП). От условий сделки между Лондоном и Брюсселем зависит то, будет ли урегулирован или усугубится очередной политический кризис в Ольстере. По данным британских СМИ, новая версия протокола позволит почти не проводить таможенные проверки товаров, ввозимых в Северную Ирландию, но при этом Ольстер по-прежнему будет находиться под юрисдикцией Европейского суда и будет вынужден соблюдать большинство правил единого рынка ЕС. А это чревато недовольством ДЮП и евроскептиков-тори во главе с Джонсоном.