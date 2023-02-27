Пентагон модернизирует тяжелую торпеду Mk 48
Пентагон заказал корпорации Lockheed Martin создание новой модифиции тяжелой торпеды Mk 48.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным Defence Blog, стоимость контракта составила $16,8 млн.
Кроме того, соглашение содержит опционы на общую сумму $91,9 млн.
Издание отмечает, что работы будут выполняться на гавайской военно-морской базе Перл-Харборе и должны будут завершены к февралю 2024 года.
Mark 48 (Mk 48) - американская тяжёлая торпеда подводного базирования c боевой частью массой 300 кг.
Торпеда может развивать скорость 55 узлов (102 км/ч) и преодолевать расстояние до 50 км.
Defence blog называет ее "наиболее боеспособным и мощным противолодочным и противокорабельным оружием ВМС США, используемое сегодня американскими и союзническими подводными лодками".
Последней версией MK 48 является MOD7, разработанная совместно с Королевскими военно-морскими силами Австралии в 2006 году.
Ранее сообщалось, что европейские кораблестроители будут устанавливать на корабли НАТО новейшие гидроакустические системы BlackFish HMS и системы подводной связи WhitePointer UC.
BlackFish HMS - среднечастотная система, способная обнаруживать, отслеживать и классифицировать подводные объекты, используя машинное обучение.
WhitePointer способна передавать голос и данные между надводными судами и водолазами, подводными лодками и подводными платформами в любых комбинациях.
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