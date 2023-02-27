https://news.day.az/world/1542010.html В Сальвадоре открыли мега-тюрьму на 40 тысяч мест - ФОТО - ВИДЕО
В Сальвадоре открыли мега-тюрьму на 40 тысяч мест - ФОТО - ВИДЕО
В марте 2022 года в стране объявили чрезвычайное положение из-за всплеска бандитизма и арестовали более 64 000 подозреваемых.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Хочешь бороться с преступностью - строй тюрьмы", - решили власти Сальвадора и через 7 месяцев возвели одну из них. Первая партия заключенных в количестве 2 тысяч человек уже осваивают огромные камеры.
Сейчас страна считается одной из самых безопасных в Америке, несмотря на все стенания правозащитников: арестовать могут без ордера и никакого права на адвоката.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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