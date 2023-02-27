В Сальвадоре открыли мега-тюрьму на 40 тысяч мест

В марте 2022 года в стране объявили чрезвычайное положение из-за всплеска бандитизма и арестовали более 64 000 подозреваемых.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Хочешь бороться с преступностью - строй тюрьмы", - решили власти Сальвадора и через 7 месяцев возвели одну из них. Первая партия заключенных в количестве 2 тысяч человек уже осваивают огромные камеры.

Сейчас страна считается одной из самых безопасных в Америке, несмотря на все стенания правозащитников: арестовать могут без ордера и никакого права на адвоката.

Представляем вашему вниманию данное видео: