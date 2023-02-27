Близ Измира произошло землетрясение магнитудой 4,1
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Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (ABAD) сообщило о зафиксированном у побережья района Фоча провинции Измир землетрясении магнитудой 4,1.

Как сообщает Day.Az, отмечается, что землетрясение было зарегистрировано в 21:22 по местному времени на глубине 14,5 км.