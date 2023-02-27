Полиция Эквадора изъяла почти 9 тонн кокаина, направлявшегося в Бельгию

Эквадорские полицейские изъяли из партии бананов, которая направлялась в Бельгию, 8,78 тонны кокаина стоимостью около $330 млн.

"Среди коробок с продуктами были обнаружены прямоугольные пакеты с беловатым веществом, которые после полевых испытаний дали положительный результат на кокаин массой 8,78 тонны", - говорится в заявлении пресс-службы полиции Эквадора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там отмечается, что в рамках совместной операции портовой полиции, кинологов, разведки и антинаркотической службы в эквадорском порту был выявлен подозрительный контейнер с бананами, который направлялся в Бельгию. По оценкам местных специалистов, там были спрятаны более 90 млн доз наркотика, которые на европейском рынке стоят около $330 млн.

Ранее стало известно, что в Эквадоре строители стали использовать измельченный кокаин в качестве смеси для изготовления бетона.

По данным полиции страны, количество наркотиков, изъятых в Эквадоре в 2021 году, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом и составило более 210 тонн. Основная масса запрещенных веществ - кокаин.