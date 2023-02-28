https://news.day.az/world/1542029.html Замыкание проводки в поезде метро в Москве - ВИДЕО
Замыкание проводки в поезде метро в Москве - ВИДЕО
Причиной задымления без возгорания на красной линии метро Москвы стало замыкание электропроводки.
Напомним, что сильное задымление было зафиксировано на юго-западном участке линии в районе станции метро "Спортивная".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из-за этого были увеличены интервалы поездов и организована эвакуация людей. Предварительно, никто не пострадал.
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