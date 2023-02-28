Замыкание проводки в поезде метро в Москве

Причиной задымления без возгорания на красной линии метро Москвы стало замыкание электропроводки.

Напомним, что сильное задымление было зафиксировано на юго-западном участке линии в районе станции метро "Спортивная".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из-за этого были увеличены интервалы поездов и организована эвакуация людей. Предварительно, никто не пострадал.